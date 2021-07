Messico: Pegasus, tra i possibili obiettivi familiari e collaboratori presidente Lopez Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero almeno 50 le persone vicine al presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, finite nella lista di possibili obiettivi delle intercettazioni operate tramite il software Pegasus sviluppato dalla società di sicurezza israeliana Nso. Tra questi, la moglie, tre figli aiutanti personali, un medico, due ex autisti del presidente. Scorrendo la lista si trovano anche funzionari di governo e dell'apparato statale: tra gli altri, la ministra dell'Energia Rocio Nahle, il driettore della compagnia energetica statale Cfe (Comisión Federal de Electricidad), Manuel Barlett, l'ex capo di gabinetto del presidente, Alfonso Romo. L’inchiesta giornalistica Pegasus, che prende il nome dall’omonimo software sviluppato da Nso, azienda israeliana specializzata in strumenti per la sicurezza, chiama in causa una decina di Paesi i cui apparati di sicurezza avrebbero spiato critici, oppositori, giornalisti, avvocati, attivisti per i diritti umani e politici, tra cui 13 tra capi di Stato e di governo in carica e non. I Paesi coinvolti, oltre al Messico, sono Ungheria, Azerbaigian, Kazakhstan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, India, Marocco e Ruanda. L’inchiesta è stata condotta per mesi dall’organizzazione giornalistica no profit francese Forbidden Stories con Amnesty International. Alle ricerche hanno partecipato 16 testate internazionali, tra cui “The Washington Post”, “Sueddeutsche Zeitung”, “Le Monde” e “The Guardian”. (Mec)