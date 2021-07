Vaccino: Tajani (FI), green pass per grandi eventi, governo studi piattaforma per controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il green pass "si deve utilizzare per eventi dove c'è grande presenza di persone, come manifestazioni sportive, concerti, teatri, cinema, matrimoni e cresime, anche al chiuso". Lo ha detto Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, in conferenza stampa, spiegando che è possibile "allargarne l'utilizzo, dopo la fine dell'estate, se fosse necessario, anche nei locali chiusi, come le discoteche". L'obiettivo è di incoraggiare il governo allo studio "di una piattaforma per far controllare chi ha il green pass non all'albergatore o al ristoratore". (Rin)