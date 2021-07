Ungheria: Covid, studio mette in discussione l'efficacia del vaccino di Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino cinese contro il coronavirus prodotto da Sinopharm è inefficace nel 25 per cento degli ultrasessantenni ungheresi. Lo sostiene una pubblicazione scientifica a cui fa riferimento il portale “Hvg”. Secondo gli autori della ricerca, c’è il serio rischio che le persone anziane vaccinate con questo preparato non siano adeguatamente protette contro il Covid-19. La ricerca è la prima su larga scala fatta nel rispetto di condizioni di laboratorio, segnalano gli autori, per i quali il vaccino cinese è stato approvato da oltre 50 Paesi ma ci sono ancora poche informazioni sulla sua efficacia sulla popolazione. In Ungheria le persone che lo hanno ricevuto erano oltre un milione a fine giugno e oltre la metà di queste, per la precisione il 54,1 per cento, sono anziane. Lo studio ha esaminato 497 persone, di cui 450 hanno soddisfatto i requisiti della ricerca. La presenza degli anticorpi contro il coronavirus è stata analizzata ad almeno 14 giorni dalla somministrazione di due dosi. (segue) (Vap)