Ungheria: Covid, studio mette in discussione l'efficacia del vaccino di Sinopharm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sesso del vaccinato e il tempo trascorso dalla somministrazione della seconda dose sono risultati criteri scarsamente rilevanti in quanto alla loro correlazione con la presenza di anticorpi, ma lo stesso non si può dire per l’età dei soggetti. Nel caso delle persone al di sotto dei 50 anni, gli anticorpi sono risultati presenti nel 90 per cento dei soggetti. Tuttavia, nel caso delle persone al di sopra dei 60 anni sono risultati assenti nel 25 per cento dei soggetti. La percentuale di persone vaccinate ma il cui sistema immunitario non ha prodotto anticorpi sale addirittura al 50 per cento per gli anziani al di sopra di 80 anni. (Vap)