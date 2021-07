Laos: Covid, misure di contenimento prorogate per altri 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Laos ha prorogato di altri 15 giorni a partire da oggi le misure di contenimento del coronavirus imposte il 21 aprile. La proroga è stata motivata con la diffusione delle varianti nei Paesi vicini, dai quali stanno tornando molti lavoratori migranti laotiani, come ha spiegato in una conferenza stampa la vicepresidente della Task force nazionale per la prevenzione e il controllo del Covid-19, Thipphakone Chanthavongsa. Il governo ha sollecitato la massima sorveglianza nelle aree di confine e grande attenzione alla vaccinazione di gruppi mirati. Resteranno chiusi i bar, i cinema, gli internet caffè e tutti i locali per intrattenimento. Gli sport di contatto continueranno a essere proibiti nelle aree in cui si registra una trasmissione locale del contagio. Nelle zone “rosse” rimarranno ferme anche le fabbriche, con l’eccezione di quelle i cui dipendenti siano stati completamente vaccinati e i cui dormitori siano in regola con i protocolli sanitari. Sono vietati gli spostamenti di persone da e per tali aree. Vietati anche gli assembramenti, i raduni e le feste. Sono aperti gli altri esercizi e attività nel rispetto delle misure di igiene e distanziamento. (segue) (Fim)