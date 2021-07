Laos: Covid, misure di contenimento prorogate per altri 15 giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministero della Sanità ha segnalato 170 nuovi casi di contagio, di cui 98 nella provincia di Savannakhet, 38 in quella di Champasak, 20 in quella di Saravan, dieci a Vientiane e quattro nella provincia di Khammouan. Tutti i casi individuati, su 1.845 test effettuati, riguardano lavoratori migranti di ritorno da altri Paesi. Il Laos ha registrato in totale 3.710 contagi e cinque decessi. I casi attivi sono 1.222. Per quanto riguarda la vaccinazione, finora le dosi somministrate sono circa 1,7 milioni. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono circa 670 mila, poco più del quattro per cento della popolazione. (Fim)