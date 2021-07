Cina: banca centrale sostiene sperimentazione libero scambio yuan a Shanghai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rispondere alla crescente domanda globale di asset in yuan, la Cina ha promosso l'apertura ad alto livello del suo settore monetario, compreso il mercato obbligazionario, azionario, dei cambi, e dei derivati. Shanghai ha anche introdotto diversi programmi, tra cui "Investitori istituzionali esteri competenti", "Investitori istituzionali nazionali competenti" e "Investitori istituzionali esteri competenti in yuan", per consentire scambi di capitale più convenienti. La Cina ha anche rimosso le restrizioni sulla proporzione di azioni estere detenute in banche, titoli, risorse e assicurazioni personali, annullando le restrizioni all'accesso di capitali esteri in ambiti come la gestione del credito aziendale, il rating e i pagamenti. (Cip)