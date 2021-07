© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia è favorevole all'utilizzo del green pass, utilizzato da chi è stato vaccinato, chi ha avuto il covid e chi ha fatto il tampone. Lo ha detto Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, in conferenza stampa. Per questo, ha aggiunto Tajani, è necessario anche predisporre "tamponi gratuiti", per favorire la ripresa delle attività. (Rin)