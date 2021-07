Vaccino: Ricchiuti (Fd'I), no a certificato verde a due livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lino Ricchiuti, viceresponsabile nazionale Imprese e mondi produttivi di Fratelli d'Italia, segnala che "secondo indiscrezioni stampa il governo sarebbe orientato verso un green pass a due livelli: una dose per i ristoranti e due per le discoteche. Una complicazione burocratica che creerà soltanto confusione - si legge in una nota -, che produrrà multe e non servirà a nulla per limitare la pandemia. Ci è stato detto, anzi siamo stati bombardati, per un mese che una dose serve a poco e che soltanto le due dosi immunizzano del tutto, anche se poi non è vero perché ci si può contagiare, anche se in maniera meno grave, e si può contagiare; ciò che invece è vero è che riducono la mortalità sulle fasce di età a rischio". Ricchiuti, poi, prosegue: "Ecco, se fossero vere queste indiscrezioni, significa che si vuole fare una misura basata sul niente. Sarebbe, invece, il caso di lasciare in pace le persone, evitando di dare il colpo di grazia all'economia. Si limitino gli accessi solo ai grandi eventi e soprattutto si potenzi il trasporto pubblico. La sinistra ha passato gli ultimi 20 anni a dire che i confini sono una cosa del passato e adesso vogliono introdurre il lasciapassare per andare al ristorante". (Com)