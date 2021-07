Whirlpool: Michele Schiano di Visconti (Fd'I), basta con le promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione degli operai Whirlpool sta assumendo toni sempre più drammatici. Da giorni i dipendenti stanno facendo sentire il loro dissenso manifestando e occupando strade, aeroporto, stazioni. La sorte per 350 lavoratori sembra ormai segnata con il licenziamento: un vero choc per tante famiglie dello stabilimento di Napoli. Abbiamo assistito fino ad oggi al festival delle promesse mancate a tutti i livelli, istituzionali e aziendali: il tempo è ampiamente scaduto. E' arrivato adesso quello di fare gesti concreti per garantire un futuro a chi ha sempre lavorato". Lo dichiara Michele Schiano di Visconti, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale della Campania. (Ren)