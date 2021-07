Vaccino: Tajani (FI), non possiamo permetterci nuova chiusura, favoriamo accordi tra Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci possiamo permettere un altro lockdown, per questo insistiamo su campagna vaccinale, informare sui benefici della vaccinazione, e la possibilità di vaccinarsi nel luogo più vicino. Lo ha detto Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, in conferenza stampa. Secondo Tajani, la presenza sulle spiagge di centri di vaccinazione potrebbe "garantire la seconda dose anche fuori regione". In questo senso, diventa necessario "favorire accordi fra le Regioni per vaccinare il maggior numero possibile di cittadini. Anche perché - ha concluso il vicepresidente di Forza Italia - non vogliamo che ci siano contraccolpi nell'economia". (Rin)