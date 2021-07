Roma: ruba biciclette e le vende on line, denunciato 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercando su web una bicicletta da comprare di seconda mano, ha ritrovato quella che gli avevano rubato poco tempo prima. La donna, romana di 42 anni, ha quindi contattato l'inserzionista fingendosi interessata all'acquisto ma ha contattato anche i carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo. Nel luogo fissato per l'incontro tra venditore e acquirente, quindi, c'erano anche i militari appostati. Quando il venditore, un 24enne originario del Venezuela e residente a Roma, incensurato, si è presentato, puntualissimo, all’appuntamento, ad accoglierlo ci hanno pensato i militari, che lo hanno portato in caserma e denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione. La bici è stata recuperata e restituita alla proprietaria. In casa dell’uomo, ubicata in zona Appio Latino, i militari hanno sequestrato altre 3 biciclette di cui il giovane ricettatore non ha saputo fornire una valida provenienza, e su cui sono tuttora in corso accertamenti per verificare se si tratti di provento di altri furti. (Rer)