Russia-Usa: “Kommersant”, colloqui su stabilità strategica il 28 luglio a Ginevra, Cremlino non conferma

- I colloqui tra Russia e Stati Uniti sulla stabilità strategica si terranno il 28 luglio a Ginevra. È quanto si apprende dal quotidiano russo "Kommersant", secondo cui l'incontro sarà il primo sotto la nuova amministrazione statunitense guidata dal presidente Joe Biden. La squadra russa di negoziatori sarà guidata dal vice ministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, ma non è ancora noto chi sarà a capo della delegazione statunitense. La controparte di Rjabkov potrebbe essere Bonnie Jenkins, che il presidente Biden ha nominato vicesegretario di Stato per il controllo degli armamenti e la sicurezza internazionale, ma si sta valutando anche la candidatura di Wendy Sherman, spiega il quotidiano russo. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, non ha confermato che le consultazioni per la stabilità strategica si terranno il 28 luglio rinviando la questione al ministero competente. "Le consultazioni a livello di esperti sono coordinata attraverso il ministero degli Affari Esteri e il dipartimento di Stato. Vi informeremo della data esatta nel momento opportuno", ha dichiarato Peskov. In seguito al vertice di Ginevra del 16 giugno scorso i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla stabilità strategica, nella quale si riafferma il principio concordato dai presidenti Mikhail Gorbacev e Ronald Reagan nel 1985. I presidenti hanno inoltre annunciato l'avvio di un dialogo bilaterale sulla stabilità strategica.(Rum)