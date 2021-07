20 anni di Nova: ambasciatore Georgia in Vaticano, auguri di tanti successi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’Agenzia Nova vanno i nostri migliori auguri per il 20simo anno di attività. Siamo contenti e grati che le notizie sul nostro Paese vengano diffuse quasi quotidianamente e con grande professionalità da parte del vostro team e siamo certi che la già solida amicizia e collaborazione tra di noi potranno rafforzarsi in futuro. Ancora una volta vi giungano i nostri cari auguri di tanti successi nella vostra attività per salvaguardare uno dei principali valori della democrazia: la libertà di stampa- con professionalità, imparzialità e passione. Questi gli auguri della Principessa Khétévane Bagration de Moukhrani, ambasciatore di Georgia presso la Santa Sede, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)