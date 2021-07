Pa: riavviato tavolo per rinnovi contrattuali comparto Difesa e Sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito di nuovo questa mattina il tavolo per i rinnovi contrattuali 2019-2021 del comparto Difesa e Sicurezza, alla presenza dei ministri Renato Brunetta (Pubblica amministrazione) e Luciana Lamorgese (Interno) e dei sottosegretari Stefania Pucciarelli (Difesa), Alessandra Sartore (Economia) e Francesco Paolo Sisto (Giustizia). E' quanto si legge in una nota. L'apertura del confronto con i sindacati e i Cocer arriva dopo l'incontro del 7 luglio scorso tra tutti i ministri competenti, che ha portato allo scioglimento del nodo relativo alle risorse. I contratti del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico - continua la nota - saranno rifinanziati con i 77 milioni necessari per garantire un incremento a regime del 4,07 per cento, analogo a quello percepito dal personale Aran destinatario dell'elemento perequativo, e con il cambio di destinazione d’uso di altri 50 milioni di euro (finalizzati dall'ultima legge di Bilancio alle indennità per i servizi esterni e per quelli operativi fuori sede del personale del comparto), che assicurerà un incremento retributivo a regime del 4,26 per cento, in considerazione della cosiddetta "specificità". Lo stanziamento a regime dal 2021 ammonta complessivamente a circa 1 miliardo e 132 milioni, con aumenti medi mensili di oltre 130 euro per l'intero comparto. (segue) (Com)