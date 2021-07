Pa: riavviato tavolo per rinnovi contrattuali comparto Difesa e Sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una bella giornata, resa possibile dal lavoro istruttorio di tutti i ministri competenti, del Parlamento, delle organizzazioni sindacali e dei Cocer", ha osservato il ministro Renato Brunetta aprendo il tavolo. "Tutto ciò consente di riavviare le trattative per chiudere i rinnovi contrattuali nel più breve tempo possibile: se saremo bravi è molto probabile che a settembre si possa concludere il contratto ed entro la fine dell’anno garantire le risorse in busta paga, comprensive di arretrati e incrementi. Una soluzione che richiede il massimo dell'impegno da parte nostra e da parte sindacale per fare presto e bene. Se si manterranno questi tempi, sarà il primo contratto chiuso del pubblico impiego. Un riconoscimento dovuto, anche alla luce dell'impegno profuso dal personale del comparto in questo anno e mezzo di pandemia. Sono stato io, anni fa, a voler introdurre il concetto della specificità. In tante occasioni ho parlato dei volti della Repubblica, che in questi mesi difficili hanno rappresentato lo Stato. Voi - ha aggiunto Brunetta - siete i volti della Repubblica. Vogliamo dare atto all’impegno, alla responsabilità, al sacrificio di questa parte fondamentale della Pubblica amministrazione". (segue) (Com)