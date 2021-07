Pa: riavviato tavolo per rinnovi contrattuali comparto Difesa e Sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha, inoltre, ricordato l’ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati che impegna il governo a valutare l’opportunità di presentare alla prima favorevole occasione, anche in sede della prossima legge di Bilancio, una proposta normativa per perfezionare la disciplina del finanziamento dell’area negoziale dei dirigenti delle Forze di Polizia a ordinamento civile e la correlata procedura per i dirigenti delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche per superare eventuali incertezze interpretative delle norme di riferimento. "La prossima settimana - ha, infine, informato il ministro Brunetta - ripartirà il tavolo specifico per i Vigili del fuoco. Subito dopo sarà avviato il confronto per il rinnovo contrattuale della carriera prefettizia". (Com)