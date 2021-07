Cultura: dal 22 novembre torna la Milano Music Week con formula ibrida in presenza e online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo dell'edizione 2020 online - che ha visto 149 appuntamenti fra panel, webinar, workshop, incontri, concerti e dj set, oltre 50 mila ore viste e più di 500 mila visualizzazioni in diretta, 198 artisti, più di 300 professionisti coinvolti -, Milano Music Week torna dal 22 al 28 novembre 2021 con una formula ibrida per riunire ancora una volta nella settimana della musica per eccellenza i principali attori della filiera - artisti, autori, case discografiche, centri di formazione, promoter, associazioni musicali, operatori, tecnici -, mettendo al centro temi attuali e scenari futuri verso una definitiva ripartenza del settore. A partire dal 20 luglio e fino al 15 di settembre, è possibile inviare la proposta di contenuto per l'edizione 2021 della Milano Music Week alla mail proposte@milanomusicweek.it. Le proposte devono essere complete di nome dell'organizzatore, titolo evento/nome band, data e ora, luogo/sito internet, modalità di accesso in presenza o online. Promossa da Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, Fimi (Federazione industria musicale italiana) e Nuovoimaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), Milano Music Week grazie ai numerosi e importanti partner si conferma un appuntamento consolidato e atteso da tutti gli addetti ai lavori e dagli appassionati. E, se per diversi mesi la pandemia ha messo a dura prova il mondo della musica - colpendo duramente gli artisti, i musicisti e i lavoratori del comparto live -, di fronte a questa crisi l'industria del settore sta provando a reagire e trasformarsi, forte di un 'bisogno' di musica ancora più vivo e necessario da parte del pubblico. (segue) (Com)