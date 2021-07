Cultura: dal 22 novembre torna la Milano Music Week con formula ibrida in presenza e online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima edizione della Mmw sarà quindi un'importante occasione di condivisione per guardare al futuro dell'industria musicale, sostenendo i tanti professionisti e le diverse realtà che ne fanno parte, e contribuendo alla definitiva ripartenza del settore, con l'obiettivo di riportare finalmente la musica al pubblico in tutte le sue forme. Il palinsesto della Mmw21 vedrà infatti tornare gli eventi dal vivo diffusi nella città metropolitana, insieme a una serie di iniziative online che, anche quest'anno, permetteranno alla manifestazione di espandersi oltre i confini di Milano con l'obiettivo di diventare sempre di più una piattaforma internazionale. "Dopo lo straordinario riscontro della edizione online di Milano music week 2020 stiamo lavorando ad un programma che possa unire le esperienze del mondo digitale all'atteso ritorno degli appuntamenti con il pubblico presente, che mancano da troppo tempo. Per questa grande sfida, con la partecipazione attiva dell'industria musicale e il coinvolgimento degli operatori del settore vogliamo costruire una settimana della musica che rappresenti l'inizio di una nuova epoca e la ripresa degli eventi musicali nella nostra città", dichiara Luca de Gennaro, curatore artistico della Milano Music Week e VP Talent & Music ViacomCBS Networks per Sud Europa e Medio Oriente. (segue) (Com)