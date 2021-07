Cultura: dal 22 novembre torna la Milano Music Week con formula ibrida in presenza e online (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano, spiega che "Mmw si conferma un appuntamento fondamentale per l'intera filiera della produzione musicale, sperimentando per il 2021 un formato ibrido, con molti appuntamenti dal vivo. Questa edizione vuole essere un segno forte di fiducia e ripresa per un settore che ha inevitabilmente sofferto gli effetti della pandemia. Il sostegno del Comune di Milano, a fianco dei promotori della Mmw dalla prima edizione, prosegue con convinzione nella consapevolezza che la città è ormai parte integrante del circolo globale delle Music Cities". Anche per questa edizione, Linecheck - Music Meeting and Festival sarà main content partner di MMW. Dal 23 al 25 novembre torna l'appuntamento dedicato agli addetti ai lavori e amanti della musica che quest'anno avrà luogo in un nuovo formato ibrido - in presenza e in diretta streaming - con tre giorni di incontri, workshop, panel e showcase dedicati al mercato e alla filiera musicale nazionale e internazionale. Prodotto da Music Innovation Hub - Impresa Sociale, Linecheck 2021 avrà come tema principale #Reverse, scelto per esplorare gli scenari presenti e futuri dell'industria musicale da nuovi e differenti punti di vista, fuori dagli schemi convenzionali. (Com)