Cultura: a Londra il film d'animazione “Iqbal. I bambini senza paura”

- L’Istituto italiano di cultura di Londra, in collaborazione con Cartoons on the Bay (Rai), Maeci, International Crossmedia e Children's Television Festival, presenta una selezione dei migliori film d'animazione degli ultimi anni. Il prossimo 21 luglio è in programma la proiezione (in lingua italiana, sottotitoli in inglese) del film ‘Iqbal. I bambini senza paura’ (2015) di Michel Fuzellier e Babk Payami. Questo film d'animazione - ambientato a Pandar, una metropoli immaginaria costruita sulle rive di un paese immaginario nell'Asia meridionale - è ispirato al romanzo ‘Storia di Iqbal’ di Francesco d'Adamo, che è basato sulla storia vera di Iqbal Masih. Iqbal è un bambino di 10 anni buono e talentuoso, con capacità artistiche e grande personalità. Viene venduto per 16 dollari a un mercante di tappeti e usuraio in Pakistan. Ma grazie alla sua abilità di tessitore Iqbal viene venduto di nuovo per una cifra esorbitante, più di 100 dollari, ad un altro sfruttatore. Arriva a capire che il suo debito, invece di diminuire, non fa che aumentare. E che quel debito non sarà mai e poi mai saldato. La sua presenza tra gli altri piccoli schiavi nella fabbrica di tappeti provoca una coscienza collettiva tra i bambini. Il film sarà proiettato nei locali dell’Istituto italiano di cultura di Londra, alle ore 17. (Rel)