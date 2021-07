Terremoto: Cavallari (FI); su Pantani Accumoli presto audizione comune e comitati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’amministrazione comunale di Accumoli e i comitati cittadini verranno auditi in XII Commissione regionale Ricostruzione per discutere sul progetto di edilizia che ricade nell’area dei Pantani e che ha sollevato perplessità sul territorio”. Così, in una nota, Enrico Cavallari (Forza Italia), presidente della XII commissione regionale del Lazio Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione. “Ieri ho effettuato un sopralluogo nell’area naturalistica in questione, una zona impervia e molto bella: ascolterò le varie opinioni sul piano di costruzione del rifugio per turisti, con l’obiettivo di conoscere nei dettagli la vicenda” conclude Cavallari. (Com)