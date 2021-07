Commercio: De Vito (FI), stop alle delocalizzazioni, oggi Aula si pronunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a nome di Forza Italia Roma Capitale chiederò all'aula, con una mozione urgente, di pronunciarsi sullo stop immediato alle delocalizzazioni sino a fine consiliatura". Lo scrive in un post su Facebook il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, di Forza Italia. "Questi i nostri motivi: con legge di bilancio 2019 il Parlamento escludeva il commercio su area pubblica dal perimetro delle direttiva Bolkestein. Successivamente nel 2020, in piena pandemia, col decreto rilancio 34/2020 poi convertito con legge 77/2020, il Parlamento (con il voto compatto del M5s, da sempre su posizioni 'no Bolkestein') stabiliva di prorogare la validità delle concessioni sino al 2032. Incredibilmente a febbraio scorso il Comune di Roma, discostandosi dalla linea nazionale del M5s, decideva di disapplicare il decreto rilancio (come se l’applicazione fosse discrezionale) e di mandare a gara tutte le postazioni, creando le condizioni (in questo caso sì) per concentrazioni di licenze in capo a grandi operatori economici, determinando anche un contesto di disparità di trattamento con gli operatori di altre città regolarmente rinnovati (vedasi ad esempio la pentastellata Torino) e calpestando i diritti ed il futuro di 12.000 operatori romani del commercio su area pubblica. Tanto che il Parlamento subito dopo intervenne (se non causalmente, quanto meno temporalmente) con un emendamento che prorogava la validità delle licenze sino a 90 giorni dopo la fine dell’emergenza, allora il (31.7+90) 29 ottobre 2021, appena dopo la tornata delle elezioni amministrative". (segue) (Rer)