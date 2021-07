Commercio: De Vito (FI), stop alle delocalizzazioni, oggi Aula si pronunci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quel punto il focus è stato spostato sulla questione elle delocalizzazioni", continua Marcello De Vito nel suo post. "La giunta in pratica sta in ogni modo cercando di ottenere l’obiettivo di andare contro migliaia di operatori 'delocalizzandoli', sebbene sarebbe più corretto dire 'decimandoli'. In pratica sta trasferendo le loro postazioni attuali in luoghi privi di rilevanza economico/commerciale, in strade deserte, tanto per far vedere che si da una alternativa che alternativa non è. Allora la domanda è: che senso ha fare queste delocalizzazioni in questo momento, a pochi mesi dal voto e nella vigenza di una norma che ha prorogato la validità delle concessioni sino a dopo il voto? Per questo oggi ho presentato una mozione urgente per richiedere di stoppare immediatamente tutte le delocalizzazioni sino alla fine della consiliatura. Credo che sia giusto che l'Aula - auspicabilmente già nella seduta odierna - si pronunci in merito". (Rer)