Afghanistan: presidente turco Erdogan, pronti a gestire aeroporto Kabul a certe condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia “guarda positivamente” alla gestione dell’aeroporto di Kabul, in Afghanistan, ma “gli Stati Uniti dovranno sostenere Ankara a livello diplomatico e dovranno trasferire il potere che hanno in termini logistici” nello scalo. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo la preghiera per la Eid al Adha (la festa del sacrificio) celebrata nella Repubblica di Cipro Nord. Da circa sei anni la Turchia gestisce le operazioni militari e logistiche all’interno dell’aeroporto a Kabul, nel quadro della missione della Nato Resolute support, le cui truppe internazionali stanno progressivamente lasciando il Paese. La Turchia è anche pronta a discutere del processo di pace in Afghanistan con i talebani. Il presidente turco ha spiegato che i talebani “potrebbero tenere colloqui con la Turchia più confortevolmente rispetto a quelli mediati dagli Stati Uniti”. Erdogan è intervenuto anche sui colloqui di pace avvenuti nel fine settimana a Doha, in Qatar, tra una delegazione governativa e una dei talebani. “Penso che faremo un buon uso di questo processo. Esistono anche altre alternative e attualmente stiamo lavorando su queste alternative”, ha precisato Erdogan. Lo scorso 2 luglio, il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, ha detto che Ankara proseguirà i contatti con gli Stati Uniti riguardo alla protezione dell’aeroporto di Kabul, mentre procede gradualmente il ritiro statunitense dal Paese. “Nessuna decisione è stata raggiunta al momento”, ha proseguito Akar. (Tua)