Rimini: scippo in spiaggia, un arresto

- I carabinieri del Nor–Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto per rapina e lesioni personali, B.D. di anni 21, residente in Provincia di Varese. I militari ieri verso le ore 13 sono intervenuti in viale Ceccarini dove l’indagato si era dato alla fuga dopo aver derubato una turista del portafogli che teneva in una borsa sotto un ombrellone dell’arenile. Subito carabinieri e personale del lido si sono messi all’inseguimento dell’indagato, riuscendo a bloccarlo. Nella colluttazione il 21enne avrebbe procurato lievi lesioni al bagnino intervenuto. La refurtiva è stata completamente recuperata e restituita all’avente diritto. L’arrestato è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Rimini. (Ren)