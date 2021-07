Spagna: ex ministro Camunas, fronte repubblicano fu responsabile della guerra civile del 1936

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se c'è qualcuno che è direttamente responsabile della guerra civile spagnola è il fronte repubblicano. Le controverse parole sono state pronunciate da Ignacio Camunas, ex ministro per i rapporti con il Parlamento durante il governo di Adolfo Suarez tra il 1977 ed il 1979, durante un evento organizzato ad Avila dal Partito popolare (Pp), alla presenza del leader nazionale, Pablo Casado. "Un colpo di stato non è quello che è successo nel 1936. Fu uno scontro brutale tra due settori del popolo spagnolo", ha aggiunto Camunas, spiegando che è meglio "dimenticare il passato e non continuare a fingere che l'ala destra sia da biasimare per il 1936 e la guerra civile. Questa è una bugia". Queste frasi hanno provocato l'immediata reazione di vari esponenti della sinistra. Secondo l'ex ministro dei Trasporti e segretario dell'organizzazione del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Pablo Casado "sulla scia di Vox, è imperterrito nel giustificare un colpo di stato sanguinoso e la sua gloriosa rivolta". (Spm)