Afghanistan: tre razzi vicino al palazzo presidenziale durante preghiera Eid al Adha

- Tre razzi sono caduti vicino alla Zona verde di Kabul, nei pressi del palazzo presidenziale, durante la preghiera in occasione della Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio. Lo rende noto il portale afgano “Tolo News”, secondo il quale per il momento non sono state registrate vittime. I razzi sono stati uditi dai testimoni stamattina alle 8 (ora locale) durante la preghiera alla quale hanno preso parte il presidente dell’Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, alcuni ministri e funzionari.(Res)