Trasporto aereo: Di Palma (Enac), rischio che comparto perda competitività

- La crisi generata dall’emergenza sanitaria, superando la soglia del normale rischio d’impresa, ha colpito con violenza la totalità degli operatori del settore del trasporto aereo: il rischio è che l’intero comparto perda competitività rispetto agli altri Paesi, con effetti gravissimi, in particolare sulla ripresa del turismo, volano essenziale per la nostra economia. Lo ha sottolineato il presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), Pierluigi Di Palma, in occasione della presentazione del Rapporto e bilancio sociale 2020 dell'Enac. "In tale contesto - ha evidenziato - il sistema aeroportuale nazionale va adeguatamente presidiato, tutelato e sviluppato, ciò anche per salvaguardare i lavoratori del comparto che, in ragione anche della professionalità maturata, sono il patrimonio principale delle aziende nonché l’essenziale garanzia di sicurezza del trasporto aereo".(Rin)