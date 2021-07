Germania: Merkel tra gli alluvionati del Nordreno-Vestfalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel è oggi in Nordreno-Vestfalia tra la popolazione colpita dalle alluvioni che hanno devastato il Land, accompagnata dal primo ministro dello Stato Armin Laschet, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) nonché candidato cancelliere di questo partito e dell'Unione cristiano-sociale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merkel visiterà Bad Muenstereifel, nel circondario di Euskirchen, località duramente colpita dal nubifragio dei giorni scorsi. La cancelliera incontrerà la popolazione locale, i soccorritori e visiterà l'area per prendere visione delle conseguenze delle alluvioni. Il viaggio di Merkel in Nordreno-Vestfalia segue quello dello scorso fine settimana ad Adenau in Renania-Palatinato, altro Land gravemente colpito dal maltempo. (Geb)