Giustizia: Gratteri, con riforma Cartabia 50 per cento processi improcedibili in appello

- Sentito questa mattina dalla commissione Giustizia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in materia di efficienza del processo penale, il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha sostenuto che con "l'improcedibilità prevista dalla riforma Cartabia il 50 per cento dei processi, considerata la gran mole dei reati di mafia e maxi processo che celebriamo, saranno dichiarati improcedibili in appello". Gratteri ha quindi precisato: "Se insistiamo non è per un fatto personale, perché i giudici lavoreranno molto meno e non ci sarà ansia di correre per la legge Pinto. E' solo un fatto di sicurezza e credibilità dello Stato".(Rin)