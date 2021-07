Trasporto aereo: Quaranta (Enac), sviluppare piattaforme per gestione snella modulistica passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "prioritario sviluppare piattaforme digitali comuni a livello europeo per una gestione efficace e snella della modulistica richiesta ai passeggeri, anche al fine di accelerare le operazioni di controllo ed evitare contraffazioni, evitando altresì una condizione di svantaggio competitivo dell’Italia rispetto alle iniziative intraprese da altri Paesi con potenziali impatti negativi sulla programmazione dei voli da parte dei vettori". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), Alessio Quaranta, in occasione della presentazione del Rapporto e bilancio sociale 2020 dell'Enac. "Il tutto - ha aggiunto - in un contesto di celere implementazione del cosiddetto Digital Green Pass".(Rin)