Giustizia: Sisto, impunità è problema inesistente

- Il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha segnalato che "le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla riforma della giustizia sono condivisibili da tutti: chi non vuole velocizzare i processi ed evitare l'impunità? Ma le genericità - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - corrono il rischio di confondere, mentre è giusto dare messaggi chiari, abbandonando gli 'ismi', dal populismo al giustizialismo. Il problema dell'impunità, nel testo della riforma, è inesistente". Intervenendo a "Omnibus", in onda su La7, Sisto ha poi spiegato: "Con la sentenza di primo grado si ferma la prescrizione sostanziale, quella che nasce dal reato e ha durata di per sé lunghissima. A questo periodo si aggiungono poi i tempi previsti per appello e Cassazione. Nessun rischio, dunque, che si possa fuggire da eventuali responsabilità: la riforma Cartabia - ha concluso Sisto - mira piuttosto a riportare la Costituzione all'interno del processo penale, garantendo al cittadino un processo di ragionevole durata". (Com)