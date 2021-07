Roma: documenti falsi per il permesso di soggiorno, le prime denunce, individuati 50 stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva messo in piedi un'attività illegale su vasta scala, specializzata nella contraffazione di documenti per consentire agli stranieri di ottenere il permesso di soggiorno, il 42enne, di nazionalità bengalese, rintracciato e denunciato dalla Polizia locale di Roma Capitale, I Gruppo Centro "ex Prati", a seguito di un'articolata attività di indagine sul falso documentale coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Diverse le accuse nei suoi confronti, dal falso materiale alla truffa. Altre due persone sono state denunciate per concorso nei reati contestati. K.M.R.K., servendosi di alcune agenzie di servizi e consulenza da lui gestite, rilasciava documenti e contratti di affitto contraffatti a cittadini di varie nazionalità, permettendo così di fargli ottenere un regolare permesso di soggiorno, sulla base di residenze anagrafiche fittizie, rendendoli di fatto irreperibili. (segue) (Rer)