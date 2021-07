Roma: documenti falsi per il permesso di soggiorno, le prime denunce, individuati 50 stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sono scattate nel mese di marzo di quest'anno, quando un' impiegata dell'anagrafe del I Municipio, di fronte alla richiesta di residenza di due cittadini di nazionalità irachena, si è accorta di alcune anomalie sui documenti da loro esibiti. Ricevuta la segnalazione del fatto, gli agenti di via del Falco hanno dato immediatamente avvio all'attività investigativa, seguita dall'esecuzione di perquisizioni presso l'abitazione e negli uffici dell'indagato, dislocati in zona Prati e nelle aree circostanti la stazione Termini, che hanno permesso di acquisire una notevole quantità di materiale, tutto posto sotto sequestro: computer, apparecchiature informatiche e documenti vari legati all'attività illecita. In uno dei casi scoperti dagli operanti, alcuni cittadini stranieri risultavano risiedere in un appartamento nel quartiere Prati, il tutto all'insaputa dei legittimi intestatari, ai quali era stata perfino cancellata la residenza anagrafica in modo fraudolento, per consentire alle persone richiedenti di ottenere la residenza. Altre irregolarità poste in essere dall'uomo riguardavano la falsificazione di contratti di locazione, nei quali, i proprietari di immobili, con regolari inquilini, si vedevano inserite delle clausole, a loro insaputa, che permettevano il subentro di altri individui. (segue) (Rer)