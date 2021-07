Imprese: Beltrame Giacomello (Confindustria), segnali incoraggianti sull'export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta dimostrando di essere un grande Paese e ci sono segnali incoraggianti dagli ultimi dati dell’Istat sull’export. Lo ha detto Barbara Beltrame Giacomello, vice presidente per l'internazionalizzazione di Confindustria, nel suo intervento all’evento "Esportare la dolce vita" per la presentazione di un rapporto sul made in Italy. La vicepresidente di Confindustria ha osservato che le piattaforme online sono oggi uno dei canali di vendita privilegiati per le nuove generazioni, spiegando che sono stati avviati percorsi di affiancamento alle Pmi “per essere sempre più presenti nel mondo della rete”. “Dobbiamo far conoscere a un pubblico più ampio cosa si cela dietro la nostra manifattura, che si tratti di una macchina o di una produzione cinematografica, bisogna valorizzare le competenze, l’artigianalità”, ha dichiarato Beltrame Giacomello. “E’ fondamentale anche investire nelle fiere di settore, che rappresentano uno strumento importante per conoscere il bello e ben fatto”, ha aggiunto la vicepresidente di Confindustria, indicando che la maggior parte di questi eventi si svolgerà a settembre e che tali appuntamenti sono essenziali in quanto non tutto può essere sostituito dal virtuale. (Res)