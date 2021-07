Covid: Carfagna, ragazzi italiani si vaccinino, facciano la loro parte e scelgano la libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, osserva che "la dittatura del virus può finire per sempre, già da questa estate, e il solo modo per sconfiggerla è il vaccino. I ragazzi italiani facciano la loro parte come l’hanno fatta i loro genitori e i loro nonni - continua l'esponente dell'esecutivo sui social -, scelgano la libertà, non la paura, seguendo l’esempio dei milioni di ragazzi vaccinati che in tutto il mondo si godono le vacanze in sicurezza". (Rin)