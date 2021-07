Germania: sondaggio, Unione guadagna 2 punti percentuali, in calo i Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione, l’Alleanza fra Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), guadagna due punti percentuali rispetto alla rilevazione di venerdì 16 luglio e si attesta al 31,5 per cento. È quanto emerge da un sondaggio Allensbach per conto del quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Calano, invece, i Verdi che si fermano al 18 per cento, registrando una flessione di tre punti e mezzo rispetto alla rilevazione precedente. Il Partito socialdemocratico (SpD) si attesta al 16,5 per cento, pari a -0,5 per cento, rispetto a venerdì, mentre il Partito liberale democratico (Fdp) si ferma al 12 per cento, equivalente a un +1 per cento. Alternativa per la Germania (AfD) si attesta al 9,5 per cento, pari a un +0,5 per cento, mentre La Sinistra ottiene il 6,5 per cento, in calo dello 0,5 per cento rispetto al sondaggio della scorsa settimana. (Geb)