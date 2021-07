Romania: presidente Iohannis, aeronautica ha un ruolo nel rafforzare le capacità di difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica ha un ruolo importante da svolgere nel rafforzamento della capacità di difesa della Romania. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in un messaggio inviato in occasione della giornata dell'aviazione e dell'aeronautica romena. Il presidente ha espresso "apprezzamento e rispetto" per coloro che hanno fatto "del volare e del difendere lo spazio aereo della Romania una vera passione". "Oggi, in occasione della giornata dell'aviazione e dell'aeronautica romena, onoriamo la memoria di tutti gli eroi che, nel corso della nostra storia, hanno messo la loro vita al servizio delle 'Ali romene', con dedizione, coraggio e altruismo. Celebriamo anche i produttori di aeromobili, ingegneri e tecnici che attraverso spirito innovativo, patriottismo, intelligenza e passione hanno creato e mantenuto il prestigio dell'aeronautica romena", ha riferito il presidente. "È una giornata dedicata ai lavoratori dell'aviazione civile, sia dei trasporti, con missioni difficili durante l'attuale pandemia di Covid-19, sia sportiva, che contribuiscono allo sviluppo dell'economia del nostro Paese e al progresso dell'aviazione. Oggi l'aeronautica romena è una moderna parte delle forze armate, con strutture in via di consolidamento della capacità operativa, a seguito dell'aumento negli ultimi anni della spesa per la difesa fino al 2 per cento del Pil, nonché per l'introduzione di nuovi tipi di velivoli all'avanguardia e sistemi d'arma ad alte prestazioni", ha detto Iohannis. L'aeronautica ha un ruolo importante nel rafforzamento della capacità di difesa del Paese, "essendo in grado di svolgere missioni complesse per difendere lo spazio aereo della Romania, svolgere missioni di trasporto aereo a lunga distanza, nonché missioni di salvataggio ed evacuazione e affrontare gli effetti dei disastri naturali, a sostegno delle autorità civili, a livello nazionale o locale", ha continuato. Non è mancato un riferimento alle missioni all'interno della Nato, nelle quali "i piloti dell'aeronautica sono ottimi ambasciatori della Romania, apprezzati dai nostri alleati e partner". (Rob)