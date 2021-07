20 anni di Nova: sottosegretario Mulè, faro informativo alla ricerca di nuove frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione. La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità. Agli editori, al Direttore, alla redazione e a tutti coloro che garantiscono un servizio essenziale a tutta la comunità che può contare su questo faro informativo sempre alla ricerca di nuove frontiere, rivolgo da parlamentare e da giornalista vivissime felicitazioni. Questi gli auguri di Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)