Imprese: Generali Italia lancia nuovo modello Health and Welfare per salute alla portata di tutti

- La salute è oggi al primo posto per l’80 per cento degli italiani, e tra gli obiettivi prioritari del Pnrr: salute e welfare per famiglie, imprese e paese sono centrali nella strategia di Generali del prossimo triennio, incentrata su più prevenzione ed educazione per stili di vita sani; più accessibilità e sostegno alle cure; active ageing e assistenza per la non auto sufficienza. Con il nuovo modello Health and Welfare presentato oggi, si legge in una nota, Generali intende rendere salute e benessere alla portata di tutti e vivere sempre al meglio. Il nuovo modello, prosegue la nota, si basa su open innovation e nuove competenze, nuova generazione di offerta, consulenza, assistenza sul territorio ed educazione: la sua costruzione parte da “190 anni di esperienza, prossimità a famiglie e imprese con una rete capillare, orientamento ad una nuova qualità di servizio e una visione internazionale sui trend globali anche attraverso l’osservatorio Generali Emplyee Benefits, che opera in oltre cento paesi servendo più di 400 multinazionali nel mondo. Generali, prosegue la nota, annuncia un piano di investimento da oltre 500 milioni di euro nel prossimo triennio, e un nuovo modello integrato di soluzioni pensate per la salute delle famiglie e il benessere dei lavoratori. (segue) (Com)