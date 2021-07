Imprese: Generali Italia lancia nuovo modello Health and Welfare per salute alla portata di tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A consolidare l’approccio olistico del modello di Generali Italia, spiega la nota, nuova soluzioni concrete e innovative: la nuova offerta Immagina Adesso Salute e Benessere, unico interlocutore per la salute delle famiglie; la joint venture tra Generali Welion e Cdp Venture Capital, Convivit, per un nuovo concept abitativo su modello internazionale di “senior living” dedicato agli over 65 autosufficienti; il Fondo Private Equity per l’erogazione delle cure con elevati standard qualitativi; il life coach digitale Benefit per la promozione di stili di vita sani dedicati alle imprese; e robotica/intelligenza artificiale per prevenzione e riabilitazione con Movendo Technology. Nello specifico, l’offerta Immagina Adesso “amplia e aggiorna la playlist di protezione, prevenzione e assistenza per tutta la famiglia: con questa soluzione il cliente attiva il proprio piano Salute personalizzato con tanti modi di star bene, in un’unica offerta di opzioni e servizi”. Partendo dall’app o dall’area riservata sul sito, sarà possibile accedere alle strutture convenzionate per visite specialistiche ed esami diagnostici: sarà inoltre disponibile una centrale medica per assistenza da remoto in multicanalità. (segue) (Com)