Imprese: Generali Italia lancia nuovo modello Health and Welfare per salute alla portata di tutti (3)

- Per quanto riguarda il Fondo Private Equity, prosegue la nota, prenderà il via entro l’anno per investire in strutture sanitarie per l’erogazione di cure con elevati standard qualitativi, con un obiettivo da 400 milioni di euro. Da Generali Vitality e Generali Welion prenderà poi il via Benefit: programma digitale per i dipendenti delle imprese che incoraggia la persona a raggiungere gli obiettivi individuali di salute e benessere, fare scelte salutari, e premia stili sani. Attraverso una valutazione online, la persona conosce il proprio stato di salute e quanto le proprie abitudini siano prossime o meno al vivere sano. Nascono poi con Generali Welion e Movendo Technology programmi su misura per l’utilizzo di robotica o intelligenza artificiale per favorire percorsi riabilitativi e diagnostici personalizzati: servizi abilitanti che valutano il paziente e creano trattamenti personalizzati e misurabili. In aggiunta, dalla partnership tra Generali Welion e Cdp Venture Capital nasce la società Convivit per il senior living: un modello abitativo con servizi digitali, di assistenza e benessere per over 65 autosufficienti. Entro dieci anni in tutta Italia oltre venti residenze per 2.500 persone con duemila appartamenti moderni basati su un nuovo concept che integra servizi, internet of things, spazi comuni e aree verdi. Infine, Generali promuove benessere e salute a scuola con programmi per stili di vita sani, percorsi didattici dedicati alla salute, e promozione della cultura welfare per le aziende. (Com)