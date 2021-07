Imprese: Cy4gate si aggiudica contratto per attuazione attività ricerca e sviluppo in settori cyber intelligence e security

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4gate, società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security a 360 gradi, ha firmato un contratto del valore di circa 200 mila euro per l'attuazione di un'importante attività di ricerca e sviluppo nel settore della cyber intelligence e cyber security applicata al mondo dell’Aerospace & Defence. Lo rende noto un comunicato della società. Scopo del progetto - riferisce la nota - è la realizzazione di un Proof of Concept (PoC) che, partendo dalle tecnologie proprietarie di Cy4gate, individui e sperimenti architetture innovative orientate alla resilienza informatica e incentrate sulla minimizzazione degli impatti a fronte delle nuove modalità di attacco cibernetico a danno di infrastrutture e piattaforme militari, sottoposte ad accresciute vulnerabilità, in conseguenza della sempre più spinta interconnessione tra piattaforme e sensori. Il progetto - prosegue la nota - si baserà sull’utilizzo di sofisticate tecniche di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing in grado di prevenire e contrastare attacchi informatici di nuova generazione. (segue) (Com)