Imprese: Cy4gate si aggiudica contratto per attuazione attività ricerca e sviluppo in settori cyber intelligence e security (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da iniziative come questa deriveranno importanti benefici anche per il mercato Corporate, che potrà fruire di tecnologie allo stato dell’arte, sviluppate secondo i più elevati e stringenti requisiti e standard tipici del segmento Aerospace & Defence. Emanuele Galtieri, ad e general manager di Cy4gate ha sottolineato che “le attività di Ricerca e l’innovazione continua fanno parte del Dna di Cy4Gate. Operiamo in un settore in cui l’evoluzione delle tecnologie e della minaccia cibernetica richiedono una costante tensione al cambiamento e capacità di adattamento, facendo evolvere i prodotti e servizi offerti nonché lo stesso modello di business. L’essere stati scelti per un ambizioso progetto di sviluppo, proiettato nel futuro della cyber security e cyber intelligence rappresenta un motivo di orgoglio oltre che opportunità di crescita nel solco di una strategia ormai ben definita”, ha concluso. (Com)