Imprese: Sesana (Generali Italia), il nostro futuro è nella salute

- Il nostro futuro è nella salute: è una delle lezioni del Covid. Così Marco Sesana, amministratore delegato di Generali Italia, commentando il nuovo modello Health and Welfare presentato oggi a Milano. “Prevenzione, stili di vita sani e attivi, le migliori cure devono essere accessibili e alla portata di tutti: con l’esperienza, la forza innovativa e una visione internazionale, siamo pronti oggi ad aiutare famiglie e imprese a guardare con rinnovato slancio ed ottimismo al domani, attraverso soluzioni nuove, concrete e innovative per salute e benessere”, ha detto, sottolineando come i 20 miliardi di euro del Pnrr segnino “un punto di discontinuità”. Come Generali Italia, ha continuato, abbiamo deciso di “catalizzare e sostenere gli sforzi del Paese, ed essere vicini alle persone con un investimento di oltre 500 milioni di euro nei prossimi tre anni, e sviluppando un modello unico, completo e tecnologico per un impatto sociale positivo sul Paese”. (Com)