- Lavoriamo per difendere la democrazia e i diritti umani in Sudamerica. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in occasione della manifestazione per Cuba davanti palazzo Montecitorio. "Il problema non sono i cubani, ma il governo comunista cubano, ed è un problema non solo di Cuba, ma di tutti quei paesi sudamericani dove c'è una dittatura comunista", ha aggiunto Tajani. (Rin)