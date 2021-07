Cultura: Raggi, Teatro dell'Opera luogo magico, stagione sta ricominciando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è un luogo magico, sono passati poco più di tre mesi dal primo concerto. È stato un momento emozionante in cui siamo tornati nella casa di tutti gli artisti. Era tanto che non ci si vedeva in presenza e non vedevano questi luoghi risuonare. Momento prezioso per loro e per noi e sappiamo che tutto questo sta per ricominciare". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la conferenza di presentazione della stagione 2021-2022 del Teatro dell'Opera di Roma. "C'è un allestimento particolare oggi perché abbiamo eliminato tutte le sedute della platea che saranno completamente rifatte. Frutto di un lavoro certosino portato avanti in questi anni", ha aggiunto Raggi. (segue) (Rer)