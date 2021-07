Cultura: Raggi, Teatro dell'Opera luogo magico, stagione sta ricominciando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il momento di fare un piccolo bilancio della stagione passata: la pandemia ha bloccato il mondo intero ma non questo luogo in cui si è fatta una scelta di coraggio. La pandemia ci ha fatto capire che dovevamo trovare soluzioni nuove, e tutte le persone che lavorano qui hanno accettato la sfida della pandemia e inventato linguaggi nuovi. Abbiamo deciso di delocalizzare le esibizioni. Ad esempio i ballerini per allenarsi sono andati in una palestra scolastica che aveva capienza giusta. Oggi torniamo più consapevoli di una rinnovata forza e capacità, di una resilienza - ha sottolineato la sindaca -. Primo teatro in Italia e forse anche al mondo ad adattarsi e mutare il suo linguaggio mantenendo identità e tradizione che lo contraddistingue. Questa è la cifra della nuova stagione perché si è capito che la sperimentazione deve far parte del nuovo linguaggio", ha concluso Raggi. (Rer)