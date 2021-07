Giustizia: Sisto, numero emendamenti dirà volontà riformatrice partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal numero degli emendamenti che saranno presentati in Commissione alla riforma del processo penale "si capirà l'effettiva volontà di ciascun partito di far arrivare in porto il provvedimento o, al contrario, di trasformarne l'iter in un Vietnam parlamentare". Lo ha detto a "Omnibus" su La7, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "Con questa riforma - ha spiegato -, l'obiettivo di ridurre i tempi dei processi penali del 25 per cento è alla portata. Ma la maggiore velocità non può e non deve mai comportare una diminuzione delle garanzie del cittadino e del suo diritto di difesa". (Rin)